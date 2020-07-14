曾就新疆議題批華 4美國官員議員遭中方制裁

【明報專訊】外交部發言人華春瑩昨日表示，針對美方此前干涉中國內政的行為，中方決定自即日起對美國國會行政部門中國委員會以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯邦參議員盧比奧（Mark Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）實施相應制裁。
中方宣布制裁的4名美方人員，均在涉及新疆的議題上多次批評中國政府侵犯人權，盧比奧等議員也多次提出相關法案要求美方制裁中國。
美國國務院和財政部7月9日分別宣布根據美國內法，對4名官員實施制裁，包括新疆黨委書記陳全國、新彊前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區副主席王明山，及現任新疆維吾爾自治區公安廳前黨委書記霍留軍。新華社報道，華春瑩說，中方對美方的行為堅決反對，予以強烈譴責。
華春瑩強調，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。
對於美國駐華使領館11日發布安全提醒稱，在華美國公民應提高警惕，因為中方並非處於維護法律和秩序的目的而任意執行當地法律。對此，華春瑩說，美方這個安全提醒可能是搞錯了對象，「我不知道美方能不能舉出任何一個例子來？」
媒體：特朗普將對TikTok微信採行動
另據彭博社報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）12日向霍士新聞表示，美國總統特朗普（Donald Trump）預計將對中國公司的TikTok和微信（WeChat）採取「強力行動」。他說，當下他無法排除美國禁用TikTok和微信的可能性。