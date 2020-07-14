曾就新疆議題批華 4美國官員議員遭中方制裁

中方宣布制裁的4名美方人員，均在涉及新疆的議題上多次批評中國政府侵犯人權，盧比奧等議員也多次提出相關法案要求美方制裁中國。

美國國務院和財政部7月9日分別宣布根據美國內法，對4名官員實施制裁，包括新疆黨委書記陳全國、新彊前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區副主席王明山，及現任新疆維吾爾自治區公安廳前黨委書記霍留軍。新華社報道，華春瑩說，中方對美方的行為堅決反對，予以強烈譴責。

華春瑩強調，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

對於美國駐華使領館11日發布安全提醒稱，在華美國公民應提高警惕，因為中方並非處於維護法律和秩序的目的而任意執行當地法律。對此，華春瑩說，美方這個安全提醒可能是搞錯了對象，「我不知道美方能不能舉出任何一個例子來？」

媒體：特朗普將對TikTok微信採行動

另據彭博社報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）12日向霍士新聞表示，美國總統特朗普（Donald Trump）預計將對中國公司的TikTok和微信（WeChat）採取「強力行動」。他說，當下他無法排除美國禁用TikTok和微信的可能性。

（綜合報道）

（中美角力）