全球連線悼念劉曉波 支聯會主辦 海外民運人士關注香港

明報記者

在悼念會上，流亡美國的作家蘇曉康表示，中國不論前景如何，能走的正確的路，還是劉曉波留下的理想，即「和平非暴力的轉型」。

李卓人：料港未來更多因言入罪 要學劉精神

悼念會在支聯會位於銅鑼灣的會址舉行，同時在網上直播。在香港現場，支聯會主席李卓人致開場白稱，近來他向人解釋《港區國安法》的荒謬時，常用劉曉波做例子，當年劉起草《零八憲章》後，被控「煽動顛覆國家政權罪」及獲刑；劉在其〈最後陳述〉中希望自己是最後一個因言入罪的人；李卓人說，可惜劉不是，如今《港區國安法》也有「煽顛罪」一項，未來定有更多因言入罪案例。這種情況下，（更要）學習劉的抗爭精神，在最艱難的情況下，堅定信念。李卓人隨後提議現場與會者為劉曉波默哀一分鐘致意。

艾未未：信港年輕人對強權反抗不會消失

在其後的分享中，身在德國柏林的艾未未談及《港區國安法》，認為香港形勢嚴峻，個人的自由、安全、生活方式都受到威脅，香港人要學習如何堅持自己的理想、對自由的追求、保持現代的、進步的生活方式，在專制體制下生存。他又覺得香港年輕人是有智慧的，表示相信年輕人對強權的反抗不會消失。

流亡美國的內地維權律師滕彪在發言中稱，劉曉波之所以重要，是因其具有這幾個特質，包括思想成熟與深刻，對自身持續反省和懺悔；對專制批判得徹底；有極大的勇氣；堅持長期抗爭；能連接國內國外、體制內外的廣泛人脈等。

流亡維權律師滕彪：

劉重要因對自身持續反省

劉曉波生前友人組成的「曉波助瀾會」昨發聲明指出，香港是中國與自由世界之間唯一的窗口，也是自由主義對抗共產極權的前沿。聲明稱，今日之香港被摧殘至此，「雖痛隔天人，但曉波一定會與我們一樣，為此痛心不已。」