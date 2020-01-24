鄱陽湖形勢嚴峻 江西185座堤壩全數開閘分洪

2000官兵馳援九江

江西省水利廳網站13日消息顯示，江西全省有5個水文站超警戒，其中，鄱陽湖標志性水文站星子站當前水位22.60米，超警戒水位3.6米，全省10個水庫超汛限。第71集團軍某合成旅2000多名官兵昨日跨省馳援，趕到江西九江抗洪一線。

受強降雨和長江來水影響，江西省遭遇本世紀以來最大洪水，昨日位於江西餘干縣的楓富聯圩堤，因長時間高水位浸泡，該堤壩下勝塘段出現滲水塌方。另外還有鄱陽縣昌江問桂道圩堤8日崩決、鄱陽縣昌洲鄉中洲圩堤9日崩決、鄱陽縣雙港鎮11日決堤，造成數十個村莊被淹，災民數以萬計。

連日來江西發生多處決堤，令一線抗洪人員疲於奔命封堵決口。江西省防指昨日發出通知，稱「如果單退圩堤（用於農田防洪堤）水位達到進洪水位，堤內區域就是蓄洪區，如果圩堤決口，可以暫時不封堵。」通知指出，各地要充分利用好單退圩堤的防洪作用。

昨日凌晨，為減輕鄱陽湖及長江九江段防洪壓力，江西省防指發出緊急通知，要求湖區所有185座單退圩堤必須於13日主動開閘清堰分蓄洪水。經分析可降低鄱陽湖水位25至30厘米。

而在湖北黃梅縣濱江圩長江堤防，則在12日下午按照防汛指揮部命令開閘行洪。位於小池鎮橫壩頭村都江亭上游約200米的濱江圩長江堤防被挖開，長江洪水滾滾流入濱江圩，一萬多畝土地被淹。在泄洪前，圩內1700多居民已全部轉移至安全地帶。

武漢今迎另一洪峰 直逼防洪標準

長江幹流蓮花塘至九江水位持續上漲。據預測，長江另一個洪峰將在今日(14日)凌晨抵達長江武漢段，抵達武漢關後水位在29米左右，直逼保證水位的29.73米，為該站有水文記錄以來歷史第三位，防汛形勢異常嚴峻。該水位是國家規定的武漢市防洪標準，也是1954年實測最高水位。

水利部昨日表示，6月以來，全國共有433條河流發生超警以上洪水，其中33條河流發生超歷史洪水。目前，長江幹流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處於超警狀態。應急管理部表示，有27省3789萬人次受災，141人死亡失蹤，倒塌房屋2.8萬間。累計緊急轉移224.6萬人次。

（長江水災）