洪峰襲江西南昌 鄉村圍困72小時 村民：農田絕收未來難度日 盼政府介入

本月7日晚開始，江西南昌多地突降大雨，致南昌縣、進賢縣、南磯鄉多村出現洪水內澇。本報記者昨日到過重災區之一的進賢縣，該縣通往鷹潭方向的公路已被大水浸過十多厘米，有小魚在路面快速游過，若非有明顯道路標誌，這漫過道路聯通兩旁低窪農田的積水，彷彿是一片湖光山色的湖區。

稱災情較1998年更嚴重

進賢縣的青嵐湖是鄱陽湖眾多衛星湖之一，青嵐湖周邊多個低窪村落成為該縣本次受災最嚴重的村落。檢上村村民趙老伯稱，村內因為地勢低窪，幾乎每年都會水浸，「但是往年沒有今年嚴重，98年發大水時，也沒有這麼大。」他稱在9日洪水進村後，妻子已被在南昌和贛州生活的子女接走，雖然子女擔心趙老伯的安危，一直要求他一起離開，但他惦念家中還未長成的十幾隻雞，拒絕離開。

趙老伯的家地處村內最為低窪的地方，已經水浸多日，至今仍有1.5米以上的水深，家中的木質家俬，泡在水中漂在一樓。洪水導致全村停電，趙老伯將家中養的雞和雪櫃送到老宅的二樓避水，自己則會隔幾天冒險涉水回家中餵雞。然後到村委會的辦公室內借用村部的臨時電力和幾名留守的鄉親一起煮飯吃。

南昌檢上村數老人留守 糧食靠自己

據悉，檢上村有300多戶人家，在洪水到來前，政府部門已通知各家離開村落避險，村民主要是投親靠友，目前在村內留守的，只有數名上了年紀的老人。當地政府並無為災民提供任何幫助，甚至連他們的日常飲食，都要靠自己解決。趙老伯冒險涉水回家，除了餵雞，就是要翻找一些糧食。

趙婆婆是留守村內的另一名老人家，她家的房屋地勢相對高一些，但回想起9日的大水仍然心有餘悸。她指著門牆外側的苔痕，稱往年自己家並不會有水浸，但是今年也被水浸了30至40厘米。和趙老伯一樣，她拒絕搬離的理由同樣是家中飼養的禽畜。

禽畜幾成僅餘財產 農戶捨命留守

趙婆婆的家中滿是因積水帶來的泥濘，來不及收拾。對於農民而言，這次水災使他們的農田都已絕收，不論是穀物還是瓜菜。因此對於農戶而言，捨命看護的十幾隻雞便是相當大的一筆財產。和趙老伯一樣，趙婆婆也擔心未來繼續惡化的天氣會導致水位再一次上升，使他們不得不放棄捨命看守的財產。在談及未來的生活，趙老伯一臉茫然，稱自己也不知道該如何是好。他希望政府部門能夠盡快介入，對受災居民的生活進行必要的保障和支持。

（長江水災）

明報記者 鄭海龍 江西報道

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676