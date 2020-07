台外交部fb頭像刪「民國」 藍營批「治台無能獨立無膽」

在台灣外交部facebook主頁可見,該部此前的頭像以深藍色為底色,以一個中文「外」字為主要形象,此次改動將「外」字外圈的「中華民國外交部」、「MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」等字樣刪去,僅在底部留「MOFA(Ministry of Foreign Affairs) Taiwan」,同時拿掉兩朵「中華民國國花」梅花圖案,底色也換成了藍綠色。

刪梅花圖案 底色換藍綠色

對此,國民黨副秘書長李彥秀前日在facebook發帖質疑,「治國無能獨立無膽,中華民國外交部想偷吃步(取巧地)『換名改運』? 」李彥秀批評,外交部長吳釗燮上任後「政績乏善可陳」,致台灣連續與4國斷交、多次失言、挺親信任外交要職等,「讓國人留下印象的幾乎都是負面印象,這個部長真的窩囊極了。」

她又直接批評吳釗燮,「不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲中」,「不如好好想想怎麼拿出真本事、實政績,讓台灣在國際上真的被看見。」國民黨立委陳以信也透過網絡批評吳,「請問這樣會有比較好看嗎?原來的大頭貼上面又不是沒有台灣」。

外交部更新頭像的動態下,網民反應呈現兩極,有人質疑「我們國號變台灣了啊,怎麼沒有經過我們人民公投同意呢?」認為「矮化國格」自欺欺人;有人則表示完全支持,「新圖案超級美!去中質感加分」。

台外交部副發言人:肯定小編創意

台外交部副發言人崔靜麟昨回應,針對部分人士看到「台灣」時所表達的不同意見,認為是民主多元政治的自然風貌,故不評論;但對facebook小編的創意,表達肯定與感謝。

「去中國化」引藍綠意識形態之爭

台灣近年多次因「去中國化」舉措引發爭議。今年4月,台灣再提要為向海外運送抗疫物資的「中華航空」改名,因其英文名「China Airline」容易被世界誤會為中國大陸公司;同月,台灣「中華職業棒球大聯盟」開賽,因其英文CPBL中含有「Chinese」,被美國媒體人認為是大陸棒球,時代力量立委提議改為「台灣職棒」。就在上周,立法院長游錫堃又提出將「中醫、中藥」改叫「台醫、台藥」,被業界指是「純粹意識形態之爭」。