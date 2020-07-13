唐山昨晨5.1級地震 專家：1976年震區餘震

京津有強烈震感

中新社報道，據地震台網通報，唐山古冶區的3次地震分別發生於昨晨6時38分、7時02分、7時26分，震級依次為5.1級、2.2級和2.0級，震源深度介乎10至15公里。網傳片段顯示，5.1級地震發生時，監控鏡頭強烈搖動，有灰土狀物從房間天花散落，部分人家牆壁瓷磚剝落。由於地震發生在清晨，有唐山市民僅穿睡衣跑到空地避難，不過更多人事後在網上表示毋須過度驚恐。

專家：短期內5級地震不大可能

地震發生前，距離震央132公里的天津市，市民在電視機上提前30秒收到預警。與唐山毗鄰的北京和天津市及河北多地亦有震感。

中國地震台網中心副主任劉傑表示，該中心組織專家經專題研討分析後認為，是次古冶5.1級地震發生於1976年7月唐山7.8級大地震的老震區內，是老震區一次正常的地震起伏活動，也是繼1995年10月唐山古冶5.0級地震後又一次5級以上餘震。劉傑認為，根據目前的觀測資料和震例分析，短期內該區再出現5級以上地震的可能不大。

據中國地震台網中心介紹，截至目前，1976年唐山7.8級地震序列共發生4級以上餘震332次。