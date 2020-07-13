專家：8月降雨減 難現大洪水

98年受極端氣候影響

對於本次南方多地洪水出現突破歷史紀錄的問題，《新京報》引述南京信息工程大學大氣科學學院國家特聘教授羅京佳認為，「1998年長江特大洪水」是受強厄爾尼諾現象影響，今年與1998年的情况不太一樣，印度洋、西太平洋雖然也出現了暖海溫異常，這與1998年有些類似，但熱帶海溫異常沒有1998年強。

羅京佳表示，按照動力模型預測，7月份降雨會比往年要稍多；如果情况持續，形勢會比較嚴峻。8月份可能會有所好轉，但華中地區降雨還是偏多。不過，羅認為這只是預測，結果有不確定性。

水利部：中小河流防災能力薄弱

水利部在近期的新聞通氣會上表示，今年以來一些中小河流洪水多發、超歷史水位，區域暴雨洪水重於常年。中小河流成為防災的薄弱地帶。國家減災委員會專家委員會專家、中國水利水電科學研究院原副總工程師程曉陶說，內地防洪是「分級負責分級管理」。長江水系、黃河水系、珠江水系等七大流域都有流域管理機構，但是中小河流沒有專門的流域管理機構。由於中小河流往往還涉及多個行政區，這導致防洪工程許多不成體系。