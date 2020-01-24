212河流超警戒 鄱陽湖水位新高 鄱陽縣近萬村民急搬走 昌江成「地上河」

太湖第15日超警戒線

國家主席習近平昨日指示，進一步做好防汛救災工作，要求壓實責任、勇於擔當，深入一線、靠前指揮，盡最大努力保障民眾生命財產安全。綜合內地傳媒報道，據水利部消息，7月4日以來，全國212條河流洪水超越警戒線，其中19條突破歷史紀錄。太湖持續15天超過警戒水位。對此，水利部將水旱災害防禦應急響應提升至僅次於最高級別的2級。受持續強降雨和上游來水疊加影響，江西境內河流水位暴漲。鄱陽湖標誌性水文站星子站昨日(12日)水位達22.53米，超「1998年洪水位22.52米」，突破歷史最高紀錄。

長江水利委員會水文局10日提高鄱陽湖口江段、湖區洪水紅色預警。鄱陽縣防汛應急響應由2級提升至1級，江西省防汛抗旱指揮部預測，鄱陽湖或發生流域大洪水。各地部門全力展開搶險救災。目前當地駐軍1500人抵達鄱陽縣，和鄱陽湖沿線集結數千人參與抗洪搶險。

據正在鄱陽縣救援一線的洛陽神鷹救援隊表示，救援隊11日晚趕赴現場，由於災區多處道路中斷，救援隊將開船進入蓮湖鄉地區轉移民眾。隊員表示，昌洲大橋附近多個村莊都被淹沒在洪水中，有上千民眾需要轉移，隊員們利用船駛進村莊，協助武警、官兵救援，將村民安全轉移出村。

鄱陽全縣14座圩堤近日出現漫堤決口險情，其中鄱陽縣鄱陽鎮問桂道圩堤8日晚出現120米長決口，當地政府立即組織封堵，但沒有堵住，連運沙土的貨車都被冲走，司機棄車逃生。該縣昌洲鄉中洲圩堤9日晚亦發生崩堤，圩堤後方的大片村莊和數萬畝耕地被淹，近萬名村民緊急轉移。當局調派大批人員和重型設備到昌江大堤崩堤現場封堵。據現場指揮馬艷光表示，封堵工作預計在13日凌晨可完成。

洪水秒吞房屋 事主：負債纍纍

日前，鄱陽縣一棟房屋5秒被洪水吞噬的短片引關注。據屋主黃紫宜稱，事發時一整排共5棟四層房屋陸續倒下，他家是其中第4棟房屋。黃紫宜稱，為了蓋房，家中早已負債纍纍，房屋倒塌前，還有5萬現金來不及拿出來，自己曾想搶救財物被女兒哭喊着攔住，「爸不能拿，保命，不要了，不要了」。

鄱陽縣官方通報稱，據初步統計，截至11日，全縣受災62.5萬餘人，緊急轉移安置7.1萬多人；農作物受災面積50.2萬畝；直接經濟損失5.5億元人民幣。根據水文部門預測預報，未來一周，鄱陽湖水位仍將持續上漲。

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