駐京周記：禁放風箏民眾唏噓

嘆北京人文氣息漸消失

就天壇公園禁放風箏一事，記者向多位北京朋友詢問觀點。他們幾年都不見得遊一次天壇公園，其中有人至少14年未碰過風箏，應該說禁止放風箏，對他們而言並無任何妨礙。但出乎意料的是，他們都反對禁止放風箏，認為北京的人文氣息不應該僅僅局限於建築，更多的是千百年來老北京形成的平民化人文風俗。這些文化不應僅僅是用視覺來呈現，更可通過聽覺、觸覺、味覺、嗅覺體味，形成立體和鮮活的人文氣息。

然而，自2004年北京開始高速發展以來，愈來愈多代表北京符號的平民人文載體在逐步消失，比如四合院上空盤旋的鴿群，或者帶着顫音忽遠忽近的鴿哨。如今連京城四合院也所剩無幾，鴿子幾乎在四環以內絕迹，即便秋高氣爽，滿京城也難見到鴿群盤旋。鴿群的消失，也使鴿哨在北京成為了一種記憶深處的絕響。而風箏，尤其是北京獨有的沙燕風箏，不僅在30年間多次出現在官方電視片中，08京奧時還化作福娃「妮妮」，以吉祥物的方式向世界推介。但最終也與鴿子一樣，消失在北京的天際。

禁放原因模棱兩可

對於記者的詢問，朋友們又反問，天壇公園禁放風箏的理由是什麼？記者對此也感錯愕，因為天壇公園的通報，僅有一句「依據相關條例要求」這樣模棱兩可的表述。不過，再看支持禁放風箏的言論，理由大部分是放風箏者為佔據有利位置舉止粗暴，或過往曾多次發生被遺棄的風箏線割頸的事件。但這是放風箏人士的個人素養及公園管理能力的問題；即便以保護古建築或者古樹出發，也應依據明文條款，且劃定明確區域，不能以「相關條例要求」一刀切。

明報記者 鄭海龍