鄱陽湖水位超98年水災 蓄洪區準備啟用

澎湃新聞網報道，水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞前晚指出，鄱陽湖出口控制站即湖口站水位達到甚至突破1998年水位的可能很大，「長江委正啟動洲灘民垸運用和蓄滯洪區運用準備方案，如果不分洪肯定超過1998年洪水水位」。長江幹流的蓄滯洪區有4個在鄱陽湖區，分別是康山、珠湖、黃湖和方洲斜塘，一旦啟用將是1998年來首次。蓄滯洪區被認為是長江防洪體系中「最後一道保險」，陳桂亞說，目前還處準備階段，是不是全部啟用要看後期的水情決策。

《南方都市報》和《中國青年報》報道，江西九江市江洲鎮政府前日發公開信，號召18至60歲鄉親返鄉抗洪，並稱當地現在實際可用勞動力不足1000人，卻面對34.56公里長的堤壩，昨日已有在外地打工的江洲人回鄉。

湖北連日暴雨 623萬人受洪災

此外，剛經歷嚴重疫情的湖北又遭逢連日暴雨，自4日至昨日已有12市56縣逾623萬人受災，15人死亡，該省五大湖泊有3個超出警戒水位，其中第三大湖長湖更達歷史最高水位，另有10座大型水庫超出汛限水位。