雙城論壇7‧22視像舉行 柯文哲：兩岸交流比「兩岸一家仇」好

中央社和《聯合報》報道，台北市政府發言人周台竹表示，今屆「雙城論壇」主題為「城市防疫交流與經濟合作」，並將分別就衛生醫療、產業經濟、智能交通、區域合作等議題舉辦主論壇及分論壇，同時邀請兩市產業、官方、學界代表參與討論。周台竹指出，在未來一兩年，疫情威脅仍然存在，所以兩市希望透過「雙城論壇」的交流平台，相互分享城市防疫與治理經驗，以及因應後疫情時代經濟模式的改變與對策，把危機化作轉機，克服難關、向前發展。柯文哲對兩岸城市交流向來秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實的態度，兩市在「雙城論壇」的平台上至今已簽署36項合作備忘錄。

主題防疫交流經濟合作

周台竹又稱，雙方正在討論有共識、都可接受的視像平台，但交涉過程中無法公布被列入考慮的軟件及不採用的理由，擔心對相關公司有影響，一旦確定即會公布。

柯文哲受訪指出，他相信有交流才有善意，有善意才有交流，目前兩岸之間幾乎沒有對話，這是不好的。柯文哲說，兩岸之間經貿關係相當密切，但政治對抗愈來愈高，所以要試着維持兩岸之間和平發展。他稱，對抗本來就不好，一直升高對抗的局勢更不好，他主張如果在過去基礎上可以維持交流就繼續交流。

國台辦：兩岸城市合作利民眾福祉

大陸國台辦發言人朱鳳蓮前日表示，多年來上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進兩地民眾的民生福祉與相互了解，兩岸城市沿着正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。上海市台辦同日表示，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。