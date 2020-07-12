英媒：劍橋學院收中國捐款幫華為「背書」

《泰晤士報》（The Times）10日披露，英國情報機構曾多次警告，華為5G設備可能存在安全漏洞，被北京當局利用。對此，英中全球問題對話中心去年10月舉辦研討會，討論5G領域跨國管理及各國規範標準差異等，並在今年2月發表研究報告，但內容被質疑為華為「洗白」，其中提到技術行業的「跨國治理」，「需要考慮不同國家所接受的規範標準的差異」。

報道指出，該中心承認去年9月接受華為15.5萬英鎊捐款，用於一項為期2年的研究與創新合作計劃；而該中心2018年9月成立時，還收受中國國務院旗下一個機構20萬英鎊捐款。

學院稱華為無法影響報告

此外，耶穌學院另一個中國研究機構「中國中心」（China Centre），每年均向中國國企管理層提供為期2周的課程，人選由中國國務院國有資產監督管理委員會挑選和評估。運作該中心的慈善信託基金，在2018年11月亦獲中國國務院相關諮詢機構捐贈5.5萬英鎊（約54萬港元）。

對此，耶穌學院學生會（JCSU）數周來持續追蹤學院的財務記錄，並致函院長阿萊恩（Sonita Alleyne），呼籲兩中心應代表廣泛觀點，「包括對中國政府行徑提出批判的觀點」，也應增加捐贈來源的透明度。不過，耶穌學院強調，華為無法影響或否決報告的研究成果。華為則稱，對於能成為英國世界頂級的學府及其中的研究者的合作伙伴而感到驕傲。