疫情損關係 特朗普：無意與華談新貿協 華單日購136萬噸美玉米 25年最多

美發警告 提醒公民赴華風險

路透社報道，特朗普上周五（10日）乘坐「空軍一號」專機前往佛羅里達州途中，對隨行記者表示，新冠疫情嚴重損害中美兩國關係，中國原本可以阻止疫情，但未有做到，他稱目前腦裏有很多其他事情，並無考慮與中國談判第二階段貿易協議。美國國務院昨日（11日）更在駐華大使館和領事館官網上發出警告，提醒美國公民在中國可能被拘留及禁止出境，要求美國人赴華前注意相關風險。

不過，中方似乎仍在履行今年1月簽署的首階段貿易協議，協議承諾中方今年購買365億美元的美國農產品。美國農業部（USDA）10日發布最新數據稱，中國向美國購買136.5萬噸玉米，採購量創下近25年以來單日最高，僅次於1994年的145萬噸。其中76.5萬噸玉米將在本種植季交付，其餘將在2020至2021種植季交付。除玉米外，中國還向美國購買了13萬噸硬紅冬小麥和19萬噸硬紅春小麥。

傅瑩籲主動出擊促成競合關係

對於中美關係不斷惡化，全國人大外事委員會副主任委員、前副外長傅瑩近日在中美智庫媒體視像論壇上指出，中美關係目前已進入建交以來十分困難的時刻，且可能還不是「最低谷」，在美國大選前出現新問題的可能高度存在。觀察美國對華態度的演變趨勢，可見以華盛頓右翼和鷹派為主導的力量，正把兩國關係持續推向對抗、「脫鈎」，聽任這股力量發展下去，中美將進入惡性競爭，故此中方不能只對美方挑釁作出被動回應，而是要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話。

傅瑩又稱，另一方面，中國軍事力量成長較快，必然引起各方關注，中方需讓防衞政策和目標更加透明，使各方了解中國軍事安全的主張和底線。尤其對海上的索求和利益邊界要更加清晰，加強危機管控機制建設，避免發生誤判。她重申，中美兩國在國內都有非常重的任務，沒有必要互「踩」，未來比較好的前景是形成「競合」關係，即大國良性競爭的新型關係。然而，目前美國官方層面這種意願比較弱。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤亦在論壇上指出，建議中美關係應有「三做」和「三不做」。不要試圖去改變對方、不要污名化病毒、不要互相指摘；要完善和重啟對話機制、要在多邊問題上加強合作、要管控危機，而不是製造危機，推動兩國關係向前發展。

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