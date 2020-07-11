世衛團隊訪華查疫源 美專家促查8大問題

曾研SARS寨卡 言論屢被內地引用

路透社報道，WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）稱，一名動物科學專家和一名流行病學專家組成的先遣小組，周五（10日）已飛赴中國，將與中國科學家一同決定調查範圍和行程。

《紐約時報》報道，世衛總幹事譚德塞上周一（6月29日）宣布派員赴華後，魯西在為美國傳染病學會寫的博客文章中提出8個問題，他受訪指出「如果專家組不問這些問題，就不是一個正當合理的調查」，又稱北京「從未正面回答過這些問題」。魯西在電郵中補充說，WHO知道他提出的問題，並給了他「良好的回應」。

魯西曾到廣州研究SARS，到巴西研究寨卡病毒，到利比里亞給伊波拉患者治病。本報翻查資料發現，內地傳媒早前多次引述魯西的言論及研究，包括病毒並非源於武漢的華南海鮮市場、首宗人類感染個案可能在去年11月已出現等。

促公布華南市場樣本細節及最早個案

魯西8問的前3個問題集中於華南海鮮市場，據報該街市的數百個環境樣本中有33個驗出病毒陽性，但細節幾乎從未公布，魯西問道，這些陽性結果是否與人類感染有關連，樣本又是從哪裏採集。

第四個問題將調查範圍擴大到武漢和中國各地的其他市場——是否從貓、老虎、水貂、雪貂等「目前已知易感染病毒」的動物身上採集了樣本。魯西還提出有關穿山甲的問題；穿山甲最初被認為可能是引發人類疫情的中間宿主。

魯西第五個問題針對《南華早報》報道，該報道引述政府信息稱，湖北去年11月17日已發現一宗人類新冠病毒個案，他敦促世衛若確定湖北有這些早期個案的話，是在哪裏報告，以及有否其他更早出現的「有紀錄的、或疑似的」人類感染病例。

促尋「改造」迹象及是否實驗室傳播

第六和第七個問題關於病毒是否從實驗室傳人，「回答病毒是否有可能來自實驗室的問題很重要，無論是在武漢還是其他地方」。魯西敦促調查人員尋找任何「功能增強」（gain of function）研究的迹象，這種有意增強病原體使其更危險的技術極具爭議，有批評者警告該技術可導致實驗室泄漏。魯西問道，若有的話，有哪些在武漢、中國其他地方或與國外實驗室合作進行的讓冠狀病毒「功能增強」的研究。

美媒：中國流亡學者料華早知病毒

另美國霍士新聞（Fox News）報道，4月底由香港逃亡美國的廣東廣州南方醫科大學學者、今年在香港大學醫學院潘烈文教授團隊做研究的中國病毒學家閆麗夢首次開腔表示，她相信中國政府早掌握新冠肺炎病毒，但一直隱瞞疫情。

（抗疫新階段）