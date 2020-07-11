北京聞風：中央政法系統新一輪整風 ／文：鍾鳴九

專家：整肅作風差貪污問題

簡言之，在未來兩年內，內地政法系統要開展一次大規模整風運動。內地有媒體認為，這是繼周永康、馬建等「政法虎」接連被查後，內地政法系統一次「清理門戶」行為。據筆者不完全統計，自2018年以來，政法系統已有6位省部級官員落馬。公安部原副部長孫力軍和重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林分別於今年4月和6月被查。

中央政法委秘書長陳一新在動員會上談到，政法系統清除害群之馬的力度逐年加大，但形勢依然嚴峻。掃黑除惡專項鬥爭開展以來，內地立案查處了一批涉黑涉惡腐敗和充當「保護傘」的政法幹警（幹部、法官、檢察官和警察）。值得注意的是，國務院在2018年1月發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，明確在內地開展為期3年的掃黑除惡專項鬥爭。今年正是收官之年。

建平安中國 政法系統內部調整

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水對筆者表示，內地政法系統需要整肅部分工作人員作風不到位，甚至貪污腐敗的問題。因為要建設平安中國、法治中國，離不開政法隊伍的忠誠、乾淨和擔當。

平安中國是十八大後內地政法系統的建設目標之一。此次整風是政法系統的內部調整，而為了推進平安中國相關政策的落實，協調解決相應領域出現的問題，今年4月，中央決定成立平安中國建設協調小組。協調小組的規格較高，由中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨任組長，加上趙克志、周強、張軍共4位副國級領導人出席協調小組第一次會議。在機制上，協調小組採用組建各專項組的方式運行。目前，已經組建了社會治安組、市域社會治理組和政治安全組3個專項組，並分別由公安部副部長林銳、中央政法委副秘書長王洪祥和中央政法委副秘書長雷東生擔任專項組組長。

觀察人士表示，中央對政法隊伍整風和運行協調小組是經全盤考慮的。政法系統是平安中國的重要保障力量，協調小組則是共同解決及為普遍問題或緊急狀况作溝通協商，兩者都是平安中國、法治中國的一部分。

文：鍾鳴九