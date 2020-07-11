美籲中國參與軍控會談 華批糾纏歪曲立場

美國一直要求中國參加美俄雙邊核裁軍談判，均遭中國拒絕。中國外交部軍控司司長傅聰周三（8日）強調，中方無意參加美俄之間的談判。觀察者網引述傅聰稱，「如果美國將核武器削減至中國水平，中國將樂於加入美俄談判。但我們知道這不可能發生」。目前美國核彈頭數量相當於中國的約20倍。

曾稱倘美核武降至同等水平願談判

美國之音報道，國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周四（9日）在聲明中說：「謹慎的下一步行動需包括美國和中國之間的面對面會談。特朗普總統軍控事務高級特使比林斯利（Marshall Billingslea）將邀請中國政府參加在奧地利維也納舉行的有誠意的談判。美國還建議中國與俄羅斯盡早會晤，考慮三邊軍控談判的下一步行動。」

外交部發言人趙立堅昨日回應稱，中方反對所謂三邊軍控談判的立場十分明確，美方也清楚，但仍糾纏不休，不惜歪曲中方立場。他表示，這恰恰說明，美方所謂三邊談判的說法既不嚴肅，也不真誠，完全是出於政治目的耍的小把戲。