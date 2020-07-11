美批准48億對台軍售 提供愛國者導彈零件維修

中央社報道，美國國務院政治軍事局在新聞稿指出，這項軍售案包括更換逾期的零組件與認證測試；測試與維修愛國者三型導彈；愛國者三型導彈項目與地面支援設備（GSE）零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支援等。主要承包商為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。新聞稿重申，軍售是基於台灣關係法，將使台軍持續現代化並保持可靠的防禦能力，但不會改變區域基本軍事平衡。

這是繼5月中旬後，美方再一次通過對台軍售案。台國防部表示感謝，台外交部亦稱，將持續深化台美緊密安全伙伴關係，對印太區域的和平穩定做出貢獻。

危機組織：台海安全「重大惡化」

《中國時報》報道，國際危機組織發布的6月危機觀察報告稱，近期圍繞台海的緊張情勢持續升高，包括大陸軍機8次進入台防空識別區，美軍艦艇穿越台海的次數增加等，並將台海列入其中一個衝突惡化區域。該報稱，這「突顯了台海形勢險惡絕非危言聳聽，而是國際社會的共同認知」。