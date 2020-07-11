美禁政府供應商使用5中企產品 含華為中興 官員稱如在中美間做「選擇題」

路透社周四（9日）引述美國官員報道上述消息，華為未有回應，其餘4間華企則暫未回應。報道指，使用這5家中企產品的企業，如果依然希望獲得美國政府的採購合同，就需要獲得美國政府的豁免。該官員稱，美國政府將要求各機構在批准任何豁免之前先作國家安全分析。白宮方面亦明確表示，豁免將很難獲得。這項規定將由美國聯邦採購監管委員會（Federal Acquisition Regulatory Council）發布，計劃8月13日生效。白宮還稱，規定的執行期限不會拖延。

下月13日生效 官員稱為限制影響力

該官員補充說，這項規定的目的不僅是禁止政府機構使用華為和其他中國公司的產品，而且是在限制其影響力，「這實際上是一道選擇題：與美國政府做生意，或與中國公司做生意」。白宮行政管理和預算局代理主任沃特（Russell Vought）稱，面對像中國這種有意滲透華府系統的外國對手，以及華為這類「邪惡的」網絡，特朗普政府會保持強硬，全盤實施聯邦採購禁令。

承包商需證明無使用5公司產品

根據美國政府問責局（Government Accountability Office）統計，華府每年向承包商批出超過5萬億美元（約39萬億港元）的合約，暫未知現有合約會否受影響。報道稱，新規可能對與美國政府保持商業往來的公司產生深遠影響，因為他們將需要證明沒有使用大華或海康威視的產品，而這兩家企業的監控設備和攝像頭在全球市場中屬暢銷產品。同樣也要證明沒有使用海能達的雙向無線電，或華為、中興的電訊設備或移動設備等。

報道亦舉例，美國科技巨企亞馬遜今年4月就從大華購買了1500個攝像頭，用作疫情期間量度員工體溫。而亞馬遜是美國情報機構雲端服務的主要提供者，目前正在與微軟公司爭奪價值達100億美元（約775億港元）的美國國防部相關合約。

這是華府限制中企的最新舉措。去年，美國將華為、海康威視和其他公司列入其經濟黑名單，禁止這些公司未經美國政府批准從美企購買組件。上月30日，美國聯邦通信委員會（FCC）正式將華為及中興列入威脅國家安全名單，意味當地無法使用該部門約83億美元（約643億港元）的「通用服務基金」撥款採購該兩間公司的產品。

報道指，新規根據2019年的一項法規提出。去年8月中美貿易戰升溫之際，華府根據《國防授權法》頒布臨時規定，禁止政府機構及外判合約商從上述公司購買電訊、影視監控設備及服務。當時預計，待臨時規定於今年8月13日到期後，政府將進一步擴大禁購規則。

（綜合報道）

（中美角力）

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