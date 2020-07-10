一天強制舉手15小時 王：感覺不能活着出去

一個月禁睡覺 飯量遭減半

他多次形容，在被審訊的過程中，「看着自己就像看着一隻即將燃盡的蠟燭」，感到自己一步步走向死亡。「毆打發生了一次，小動作不間斷，體罰、不讓睡覺將近一個月」。他的飯量期間也被減半，「原先一頓一個小餅，變二分之一個小餅」，吃完很快就餓了，王全璋只能不停地喝水，「喝水能夠撐個一兩分鐘，然後又餓了，再咕嘟咕嘟喝水」。看押武警不解，聽聞原因後嘆了口氣，「感覺當時他還挺同情我的，我就熱淚盈眶了」。

王全璋說，當時他的身心受到很大摧殘，頭髮掉了很多，牙齒也因上火出問題，「只能一天天地熬，好在熬過去了」。半年後，他被轉到看守所，遇到許多有類似體驗的人，「大部分人當時都一心求死」。他指出，「指定居所監視居住」是內地法律的一個漏洞，也是酷刑、非法審訊容易發生的地方，應當被廢除。

王全璋指控辦案檢察官威逼利誘及言語侮辱。他在6月24日和本周一（6日）先後發出第一、二封控告信，要求撤銷對他的一審判決和二審裁定，及指控天津市公安局兩名「預審員」對自己進行刑訊逼供。他說有的控告信網絡顯示已簽收，但沒得到任何回覆，有的還在遞送的過程中。當問及對控訴是否有信心，他表示「沒什麼信心不信心，這是我應該做的、必須要去做的」。