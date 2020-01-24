紀念709五周年 王全璋：難言積極意義 發自辯詞 斥辦案者動輒以國安之名任意抓捕

明報記者

本報昨日聯繫到王全璋，他表示「709」這天沒有特別的活動，因不覺得它是一個值得紀念的日子。對他而言，「709」代表對民間維權的打壓高峰。「我看不到它特別積極正面的意義在哪，我們（709律師）也在尋找一些意義，作為自我安慰吧。但好多人去說這個事情，我也努力尋找我失去自由這5年當中一些有意義的東西，也算是對自己的一個安慰」。

王全璋在題為「政治、司法迫害要依法，要專業，要靠譜」自辯詞中提到，自己被起訴的罪行有三：第一、參與建三江拘留所會見事件，第二、和瑞典人權人士達林（Peter Dahlin）成立境外公司以申請法律援助經費，第三、代理3起法輪功案件並接受媒體採訪，其中包括「靖江法院被司法拘留事件」。結果警檢法人員經過「半年甚至長達一年半」的「研究」，才聲稱這3起事件是「顛覆國家政權的一種新形式，顏色革命的方式」。他質疑，這些辦案者「在何謂國家、何謂國家安全的基本概念都沒有搞明白的情况下，動輒以所謂國家安全的名義，公開破壞他們所極力鼓吹的法律原則」，對公民任意抓捕、檢控、定罪和量刑，與「法治國」的目標背道而馳，指「司法系統內的這些反法治分子，才是真正社會不穩定的因素，司法制度的破壞者和『法治國』的敵人」。

「辦案員涉徇私枉法罪」

王全璋自辯詞中指出，全世界正常國家對「顛覆」奉行的法律定義是「武裝推翻」，即使有人把「顛覆」掛在嘴上，也並非法律上的「顛覆」之意，權力機器也不能任意打擊。王全璋稱，其案件的辦案人員已整體涉及「徇私枉法罪」，部分審訊警察涉及「侮辱罪、誹謗罪、刑訊逼供罪」，部分檢察官涉及「侮辱罪」，他已提出專項控告。

他表示，在關押期間遇到很多冤假錯案受害者，令人傷感。其中包括因合同糾紛被重判無期徒刑的香港商人、內地前政府官員。「雖然形勢不樂觀，不斷有人（維權律師）被抓，壞消息一個接一個，我們應該還是能找到破解冤假錯案、司法迫害的方法」。他強調，如果不去把相關機制建立起來，每個人都可能受害。

擬重拾此前代理案 與人分享經驗

他還打算逐步處理此前代理的一些案件，以及向與自己案件有關聯的一些人分享經驗和教訓，「在目前情况下，我們怎麼樣去面對、應對和抗爭，讓大家少走一些彎路，少付出一些代價」。

前幾日的紀念活動中，多名中港律師因應「港區國安法」，提出對未來出現「港版709」的擔憂。王全璋坦言對「港區國安法」有顧慮、不便多說，但認為由指定法官審理案件，並拿掉陪審員陪審團，對香港司法獨立有影響。關於國安法立法過程，他說在正式公布前一直沒看到它的草案，不符以往公開徵詢意見的過程，缺乏程序正當性。