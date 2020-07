外交部：中印邊境局勢趨緩和

成都高校現「抵制中國製造」 疑涉印留學生

外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上稱,中印兩國邊防部隊根據軍長級會談達成的共識,在加勒萬河谷等地區已採取有效措施,脫離一線接觸。中印邊境局勢總體穩定,趨向緩和。雙方將繼續通過軍事和外交管道保持對話溝通,包括舉行新一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議。希望印方同中方相向而行,以實際行動落實好雙方達成的各項共識,共同推動邊境地區局勢進一步緩和降溫。不過他並沒透露新一輪會談的時間。

而在成都電子科技大學,近日發現大樓中的電子屏幕出現「Stay Away from South Asia Boycott Made in China」(離南亞遠些 抵制中國製造)的字樣,疑為印度留學生所為。校方隨後拆走屏幕,並發文表示會徹查事件。疑為該校學生的網民「西雲蒼狼」稱,國安局已介入調查。