安徽兩河水位史上最高 22河湖超警戒

湖南多地降雨量200年來最高

中央氣象局周二已對長江南部多個省份發出橙色暴雨預警，強降雨造成湖南與江西、安徽等地洪水成災。央視報道，湖南氣象台稱，湖南多地降雨量超過200年一遇，岳陽市5個堤垸、常德市17個堤垸、益陽市15個堤垸共有1290多公里堤段超過警戒水位。另外洞庭湖區共計有20個水位網站超警戒水位0.45米至1.97米不等。江西亦遭遇百年一遇的河水暴漲，至使鄱陽縣油墩街鎮超過保證水位1.7米，並出現漫決潰壩，9幢房屋和2座橋樑倒塌，無人員傷亡。

新華社報道，截至昨日6時，安徽省22條河流與湖泊出現超警戒水位。東至縣堯渡河、龍泉河發生超保證水位超歷史最高水位大洪水。安徽省防汛抗旱指揮部稱，安徽省長江幹流主要控制站超警戒水位幅度為0.54米至0.87米。受長江上中游來水影響，安徽省長江幹流仍將持續上漲，預計未來5天各控制站水位上漲幅度在0.5米到1.2米。

另外，自然資源部與水利部、中國氣象局昨晚發布浙江、福建、江西、湖南和貴州多地未來24小時將出現地質災害氣象橙色預警，其中福建、江西局部發布橙色至紅色山洪預警。