美宣布制裁陳全國等4新疆官員

中國人權研究會昨發表〈嚴重歧視與殘酷對待移民充分暴露「美式人權」的偽善〉一文，指出美國政府針對移民的宗教偏見、文化歧視、種族排斥呈愈演愈烈之勢，透過極端排外主義政策壓制其他種族，侵犯移民的基本權利和人格尊嚴，暴露出所謂「美式人權」的虛偽性。

人權研究會：移民政策揭「美式人權」偽善

新華社報道，文章指出，美國嚴重歧視和殘酷對待移民集中表現在政府暴力對待移民，在邊境大規模實施剝奪移民人身自由的逮捕與拘留；移民「零容忍」政策導致兒童與父母骨肉分離；移民及兒童遭受非人道待遇，生命權、健康權等基本人權受到嚴重侵犯等。

文章強調，美國移民政策排外主義引發嚴重後果，導致社會矛盾激化，各界對移民政策的嚴重分歧加劇社會內部分裂，移民政策中的種族歧視嚴重損害美國國家認同與民族融合進程。為美國做出巨大貢獻的移民被視作威脅其政治制度、給國家財政和福利造成負擔的外來者，成為被排斥與迫害的犧牲品。