王毅：中美關係受最嚴重挑戰

指美不應圍堵中國又要求中國支持

據外交部網站發布的致辭稿〈守正不移，與時俱進，維護中美關係的正確方向〉，王毅就中美關係「撥亂反正、重回正軌」提出3點意見，首先雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。他稱，任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路，任何國家也都不會按照別人的好惡來改造自己的制度，「歸根到底，制度和道路是對還是錯，應該由本國人民來決定」。他又說，中國不會也不可能變成另一個美國，中美雖然社會制度不同，但完全可以並行不悖，和平共存。

第二是中國的對美政策沒有變化，仍願本着善意和誠意發展中美關係。王毅重申，中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，同時強調中國有權利維護自身的主權、安全和發展利益，保衛中國人民艱苦奮鬥獲得的勞動成果，拒絕任何對中國的霸凌和不公。

第三是要正確看待中美關係發展的歷史經驗，堅持走對話合作之路。王毅稱：「有人說，中美關係已回不到過去，但這並不意味着可以無視歷史另起爐灶，更不意味着可以不顧實際強行脫鈎，而是應當繼往開來，與時俱進。」

中方可隨時恢復與美各級對話機制

王毅又提出3項建議，一是激活和開放所有對話渠道，只要美方願意，中方隨時可恢復和重啟各層級、各領域的對話機制，「任何問題都可以拿到桌面上來談，任何分歧都可以通過對話尋求妥善處理」，同時只要美方不設限，中方也願積極推動兩國各部門、各地方、各領域的交流互動；二是梳理和商定交往的清單，包括合作清單、對話清單、管控清單；三是聚焦和展開抗疫合作，包括在診療方案、疫苗研發及經濟復蘇等領域開展更廣泛深入的交流。