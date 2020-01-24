美媒：FBI查郭文貴與班農合作 調查包括資金來源 兩人否認被約談

已調查6個月 探員向兩人身邊人着手

《華爾街日報》引述知情人士透露，近幾個月，FBI探員向認識郭文貴和班農的人查問有關郭文貴活動的信息，包括與他有關聯的一家媒體公司的資金來源，該公司於2018年聘請班農擔任顧問。就在上周，FBI還會見了一名了解郭文貴關聯公司情况的人士。有關調查已經進行6個多月，曼哈頓和布魯克林聯邦檢察官辦公室的檢察官亦參與其中。但FBI調查的目的尚無法確定。報道稱與郭文貴的律師取得聯繫，其表示，「FBI從未就這些問題聯繫過郭文貴或他的同事」。班農的一名發言人亦稱，「FBI沒有就任何事情與班農或他的任何下屬聯繫過，更不用說這件事了。」

郭文貴2014年流亡美國，其後透過社交網絡進行「政治爆料」，並成立自媒體公司郭媒體（Guo Media）和媒體平台網站G-TV，資金來源一直受到外界質疑。

班農前年與郭媒體簽780萬元合同

班農在2017年8月離開白宮後與郭文貴展開合作，他們共同發起了一項據稱耗資1億美元（約7.8億港元）的行動，調查中國國家主席習近平和中國共產黨涉嫌濫用職權的行為。班農還和郭文貴又一起出現在網絡影片和社交媒體上。2018年班農與郭媒體簽訂一份價值100萬美元（約780萬港元）的「戰略諮詢服務」合同，條款包括「把該公司介紹給媒體要人」。據美國新聞網站Axio取得的一份合同影印件顯示，郭媒體由一家特拉華州的公司所有。一名知情人士對《華爾街日報》稱，班農當年與郭媒體簽訂的合同期限只有一年，其後沒有續約。

郭疑曾利用港公司提供資金

報道稱 ，無法確定郭傳媒用來支付班農的資金來源，但郭文貴之前曾利用看似是第三方的機構向一位承包商提供資金。該機構是一家名為「阿中資本」（ACA Capital）的香港公司，一份2018的法庭文件顯示，當時公司擁有者是一位名為「William Je」的男子。有知情人士透露，FBI探員亦向了解班農和郭文貴活動的人士，查問過是否知道Je和阿中資本，或班農的資金來源。財新網早前報道，2015年，阿中資本在港註冊，余建明（Je Kin Ming）為董事和總裁，而幕後老闆為郭文貴。不過ACA網站顯示註冊辦事處地點是開曼群島。

此外，郭文貴去年遭美國調查公司Strategic Vision指控為中國政府的間諜，但最後被駁回指控。Strategic Vision此前稱，2018年郭文貴曾聘請該公司調查一份名單上的中國人員，據他稱這些人員與中共高層官員有聯繫，該公司其後發現，這些人員的信息受到美國政府指定保護，意味着他們可能是在國家安全調查或其他敏感事務方面協助美國政府的人，而郭文貴是在「搜捕異見者」，郭文貴否認該指控。

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