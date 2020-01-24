709五周年感言 家屬謝港媒外媒

維權路辛酸危險 官媒扭曲報道

聲明寫道，在2015年「709」案發前，家屬們都是家庭主婦，不知丈夫工作中的困難和危險。當遭遇突如其來的調查、丈夫被失蹤時，覺得「天塌下來了」。5年來，家屬們依法維權，進行了無數次行政覆議、行政訴訟、投訴控告，也採取包括「削髮」、徒步尋夫等一系列行動，其間20多次被抓進派出所，各人和家人甚至孩子都有辛酸危險的經歷。

聲明稱，「709」的人能活着出來，家屬能笑着面對生活，要感謝大家持續的關注和幫助，並特別感謝港媒及眾多國外媒體的報道，「因為在國內，官媒會扭曲報道，自媒體會把我們當做敏感詞和敏感形象，我們發布的消息常常被屏蔽。……只有對事件公平客觀的報道，才讓我們的抗爭經歷如實呈現在世界面前。」

港大狀：維權律師變機警低調

香港大律師張耀良亦撰寫文章探討「709」後中國維權律師運動，表示在現時政治環境下，中國維權律師的工作確是承受着極大的壓力，但是維權律師作為一個群體並沒有被消滅。他指出，雖然律師的活動空間在收縮，已經少有公開嚴厲批評政府，或者在法院外抗議司法不公等現象，但是不少冤假錯案仍然得到律師的參與，參與的律師機警地保持低調，鍥而不捨地工作。

張耀良形容今天的中國維權律師運動「遍地開花」、此起彼伏，呼籲律師在困難中繼續學習和磨練自己的專業能力，別作無謂犧牲，待到黑暗過去光明來臨，仍可發揮貢獻。