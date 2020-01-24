洪災下高考 鏟車澡盆運考生 湖北受困500人順利完成補時考試

安徽逾2000考生今日補考

全國高考雖已結束，安徽黃山市歙縣7日遇河水倒灌的2207名考生今日仍需補考語文和數學科。據央視報道，安徽安慶市宿松縣7日晚至昨日突降暴雨，城區多處內澇。昨日清晨，玉鎮有高考考生被困。當地民警趕到現場後，發現巷子太窄，橡皮艇無法進入，於是聯繫居民借來澡盆，讓考生坐進澡盆，順利將十餘名考生安全及時送到考試場地。

湖北昨亦有考生因暴雨未能準時赴考。據「平安黃梅」官方微博消息，湖北黃梅縣華寧高中近500名住校高考生，昨日上午7時亦因突降暴雨引發洪水被困，校內水深達1.6米。當局急調3台大型鏟車、橡皮艇等設備轉送被困考生往考場，上午11時20分所有被困學生均轉移完畢，送至備用考場。湖北省教育考試院工作人員表示，此次受困學生通過補時完成上午的綜合考試，昨日下午的英語考試則不受影響。

另據黃梅縣防汛抗旱指揮部通報，受特大暴雨影響，昨日淩晨4時許，大河鎮袁山村發生山泥傾瀉，導致5戶共9名村民被埋。事發後，當局派救援人員赴現場，同時將該村其他40多名村民轉移至安全地方。截至昨晚，救援人員找到6名被埋村民，其中5人已遇難，1名昨下午獲救的81歲的婆婆被送往醫院救治，生命體徵較平穩。黃梅縣從7日晚到昨晨6時許，降雨量達200毫米以上，大河鎮最大降雨量達353毫米，為歷來最高紀錄。

長江監利湖北以下江段全線超警

據新華社報道，8日10時，長江幹流黃石港站水位達到24.51米，超過警戒水位0.01米。至此，長江幹流湖北監利以下江段全線超過警戒水位。長江水利委員會預計，未來幾日長江中下游幹流附近強降雨將維持，幹流水位將繼續上漲，最大超警戒幅度在1米至1.5米左右。