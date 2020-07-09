樂玉成：美國「武大郎開店」 不容別人更好

中新社報道，樂玉成昨在「中美關係視像對話」發言中指出，中美誰也改變不了誰，不要將中美關係意識形態化。樂認為，美方嘴上一直講市場精神、公平競爭，但行動上卻是「武大郎開店——不容大個兒」，不允許別人比自已更優秀；對中國，美國不僅不認可，還不遺餘力地打壓遏制。

FBI：美數百人成華「獵狐」目標

另據美國之音，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）周二在華盛頓智庫哈德遜研究所就涉華反間諜工作演講，稱中國對美國的間諜滲透無所不在。他還指出，中國2014年啟動海外追捕逃犯的「獵狐」行動，美國至少有數百人是獵狐行動目標。他稱獵狐計劃的目標是鎖定被視為對中國政權有威脅的海外中國人，他呼籲稱，如果中國官員試圖脅迫他們返回中國，請跟FBI當地辦公室聯繫。

外交部發言人趙立堅對此表示，中方在海外開展「獵狐行動」，抓回外逃嫌犯是維護法律尊嚴和社會正義。他質疑美方官員作出如此表態是否希望美國成為犯罪分子的避罪天堂。