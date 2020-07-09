美軍機連3天飛近廣東 昨距不足百公里

中美日前罕有地同時在南海軍演，在解放軍本月1日至5日於西沙群島海域進行軍事訓練時，美軍上周六（4日）也派出兩艘航母進入南海演練。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCS Probing Initiative）平台在微博和Twitter發消息稱，昨日上午9時許，一架EP-3E先前往台灣海峽南部，再轉向廣東抵近偵察，最近時距離領海基線僅約50海里，航線與前日相同，但最近距離縮短約10海里。另外，美國海軍分別於前晚10時許及昨日凌晨3時許、5時許出動P-8A「海神」偵察機經由巴士海峽在南海巡弋，屬「非常規時間」。

美國海軍連續3日派出偵察機在台海及南海巡弋，均呈抵近中國之勢（見圖）。

黃東：兩國已處冷戰 美軍警告北京

澳門國際軍事學會會長黃東對本報稱，解放軍近期在南海訓練進入高潮，因此美軍頻頻抵近偵察。黃東表示，現在美機到東南亞沿海偵察已是常態化，甚至比冷戰時期更頻繁，所以從實質上證明兩國已經真正處於冷戰之中。黃認為，美軍此舉同時也是回應近日緊張的台海局勢及北京落實《港區國安法》的一種政治姿態，有警告意味，順便測試中方底線。

國防部：「切香腸」損主權癡心妄想

針對美國艦機近期在台灣附近的活動，國防部發言人吳謙大校上月在例行記者會上表示，美方頻繁打台灣牌，想透過「切香腸」的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是癡心妄想；解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。