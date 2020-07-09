世衛專家周末赴華查疫情起源 外交部：同意到北京與中國專家合作

譚德塞：在中國研究基礎上調查

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦舉行的記者會稱，過去數月各界對新冠病毒起源有很多討論，現在世衛已完成準備工作，將派專家團於本周末前往中國，並與中國的同行合作研究病毒起源。他說，「專家們將為世衛組織牽頭的國際調查任務制定範圍和職權範圍。任務目標是增進對新冠病毒的動物宿主了解，以及確定疾病如何在動物和人類之間傳播。」

譚德塞未進一步說明專家人數、組成等細節，但強調團隊到中國，並不是中國未進行研究，團隊此行也不是從零開始，而會在中國既有的研究基礎上進一步調查。澳洲九號電視網「9News」引述世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）稱，專家團此行，將為澳洲及其他國家此前推動的疫情國際調查打下基礎，並透露團隊包含一名動物健康專家和流行病學家。

會否到武漢 世衛：研究最佳起點

被問到會否去武漢，世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，武漢作為「最先出現病毒傳人，以及首批非典型肺炎病例的地方」，是研究新冠病毒動物起源的最佳起點，但他認為科學必須對所有來源的可能性保持開放態度 。

外交部發言人趙立堅昨表示，「經過雙方協商，中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國科學家和醫學專家就新冠病毒溯源科學規劃有關事宜進行合作交流」。他說，中方與世衛有基本共識，溯源是一個科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作，世衛組織也認為，溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國多地，世衛將視需要對其他國家和地區進行類似的考察。

趙立堅重申，中方參與共提了世衛涉新冠肺炎決議，支持世衛主導下各成員國就病毒動物源頭等領域開展合作。自疫情發生以來，中國一直與世衛保持溝通與合作，就此次世衛專家組赴華溯源，雙方將研擬由世衛主導的國際專家組的工作範圍和任務書。

今年5月的世界衛生大會上，包括中國在內的世衛成員國經協商通過決議，調查世衛對新冠疫情的應對措施，以及新冠病毒的源頭和傳播問題。此前，美國持續批評世衛偏袒中國，在疫情信息上有所隱瞞，導致未能有效阻遏疫情全球大流行。

今年2月，世衛首次組織國際專家組赴華調查疫情，曾到北京、四川、廣東、武漢4地考察，其後多次肯定中國應對疫情的措施，認為大規模行動改變了疫情發展軌迹。

綜合報道

（抗疫新階段）

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