紀念709五周年 國安法成焦點 中港律師憂現「港版709」

被稱為「709案最後一人」的律師王全璋在關押近57個月後，今年4月初刑滿出獄，日前得以與家人團聚。不過，仍有與案件有關的律師如周世鋒、余文生、李昱函，以及「廈門會議」後被帶走的許志永、丁家喜等在囚。昨晚活動邀請國際學者、律師及社運人士與中國人權律師參與。今年除了關注內地法治情况，港區國安法也成為與會者關注重點。

陳建剛：港國安法本質非法律

身在美國獲政治庇護的中國人權律師陳建剛，曾代理709的謝陽、李和平、王全璋和江天勇案件。他此前被禁止出境，去年因代理周永康兒媳黃婉案件被恐嚇，同年7月舉家赴美。他表示不應以法律眼光審視港區國安法，因其本質上不算法律，只代表「中共已可以光明正大地把權力推進香港，這是它的本質」。中國維權律師關注組副主席、香港大律師張耀良表示，港區國安法等於在實行了100多年的普通法裏「插了一刀」，把普通法變得不倫不類。他形容國安公署是「會膨脹的怪物」，「會慢慢宣告自己有什麼權力」，呼籲香港律師不要臣服於恐懼感。何俊仁則表示，香港已出現普遍自我審查，擔憂「『港版709』可能在不久將來出現」。

談及內地法治情况，多倫多大學法學院副教授劉思達說，709不是第一次，也不會是最後一次，「大抓捕說明，中國律師的集體行動已經威脅到共產黨的統治」。陳建剛也表示，國家主席習近平任內，「行政訴訟法」和「國家賠償法」擱淺，「民告官」和上訪變得更艱難，疫情期間中共對染疫死亡的死者家屬嚴密監控，「如果有5個以上的死者家屬互相聯繫，就要抓人」。他又認為，對於辯護權利的剝奪蔓延到幾乎所有類型的刑事案件，修改的法規中有了「官派律師」，每個看守所都設置值班律師，「我有深深的恐懼，這種狀况會蔓延到香港」。去年初，司法部發布《全國刑事法律援助服務規範》，提出由政府設立的法律援助機構，無償提供法律諮詢、值班律師法律幫助、刑事辯護、刑事代理服務。

上月遭批捕 許志永獲人權律師獎

會上宣布許志永獲第四屆「中國人權律師獎」。人道中國主席周鋒鎖表示，許志永一直致力維權運動，各種打壓未能讓其噤聲，他對法治的追求、對憲法的維護是內地維權律師的代表，祝願他盡快獲得自由。此外，曾於709案中最先被捕的律師王宇，亦在會上就海外對內地維權律師被捕的關注逐漸減少，表示擔憂。

明報記者