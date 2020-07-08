華加入武器貿易條約 暗諷美毁約

「積極參與全球武器貿易治理」

ATT於2013年4月2日在聯合國大會上通過，2014年12月24日生效。中國加入後，締約國共107個；按規定，ATT自交存之日起90天後對中國生效。2019年4月，美國決定退出條約，總統特朗普指ATT侵犯美國主權，白宮亦發聲明稱ATT成為其他國家限制美國向盟友和伙伴出售武器的工具。

新華社引述張軍稱，中國一貫嚴格管理本國軍品出口，有關政策和措施完全達到甚至超出ATT要求。他說，加入ATT是中國積極參與全球武器貿易治理、維護國際及地區和平穩定的重要舉措，體現中方維護現有國際軍控體系、支持多邊主義、踐行構建人類命運共同體理念的決心和誠意。

張軍同時暗諷美國，稱一段時間以來，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和國際組織，不斷「毁約」、「退群」，大搞單邊霸凌行徑，給全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素，對世界各國攜手應對全球性挑戰造成嚴重危害。