中美下月通話談貿協 特朗普研推涉華行政命令

《華爾街日報》引述消息人士稱，萊特希澤與劉鶴計劃在下月中旬通電話，以評估中美貿易協議的執行情况。此前，5月8日，劉鶴曾與萊特希澤和美國財政部長梅努欽通話。

新冠疫情對經濟的影響，已讓美國商界懷疑中國能否實現今年中美貿易協議約定的美國商品採購目標。美國之音報道，美國商會和超過40個行業協會昨督促美國和中國的高層官員加倍努力，落實兩國1月簽署的第一階段貿易協議。它們去信梅努欽、萊特希澤和劉鶴，呼籲中國大幅增加購入美國的商品和服務。信中也寫道：「在兩國關係日益緊張下，共同努力改善貿易和發展商業，可為兩國經濟提供重要利益，並有助改善關係。」

美商界盼落實貿協 籲華增購商品

報道稱，中國目前在實現農業和製造業採購目標方面已取得很大進展，但在購買石油、天然氣等精煉石油產品及煤炭方面，仍遠遠落後，美方希望中國加大對美國能源採購。