民眾質疑水庫泄洪致內澇 官方否認

據《江淮晨報》和安徽網報道，距離歙縣約30公里外的屯溪鎮海橋，昨晨10時許被洪水冲塌。該橋為六墩七孔石質拱橋，長133米寬15米，始建於1536年（明代）。在歙縣以北的旌德縣三溪鎮，另一座建於1543年的11孔石拱橋「樂成橋」也被冲毀。兩橋均為省級重點文物保護單位。

皖明代古橋冲毁 鄂231萬人受災

同為長江中下游省份的湖北和江西也出現汛情。「紅星新聞」報道，湖北省防汛防旱指揮部辦公室獲悉，截至昨午5時，上周六（4日）以來強降雨造成湖北省231.47萬人受災，2人死亡，直接經濟損失24.87億元。

澎湃新聞引述江西省水利廳報道，前日凌晨2時許該省鄱陽湖水位漲至警戒水位19.50米，形成今年第1號洪水。受長江幹流洪水頂托影響，當晚11時鄱陽湖發生倒灌；至翌晨8時，鄱陽湖湖口站水位19.95米，超警戒0.45米。