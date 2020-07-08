高考開鑼 載考生巴士墜水庫21死 安徽暴雨內澇 一縣全日考試延期

網傳一段CCTV片段顯示，昨午12時許，貴州安順涉事巴士行至虹山湖水庫路段，開始低速壓線行駛，似等避開對面車流，之後突然加速左轉，橫穿5條行車線後撞毁護欄墜湖。資料顯示，事發地虹山湖是安順城區面積最大濕地，水面面積約50.43公頃（相若約2.6個維園），水深約10米。

考生母親守ICU外：之前就預感不好

央視新聞報道，事發後當地共調集33輛消防車、21艘橡皮艇、800名救援員，包括19名潛水員到場救援。下午3時，巴士被打撈出水，可見車頭嚴重受損。截至晚上10時，共搜出37人，其中21人死亡，包括5名學生和巴士司機；另有16人受傷，其中7人是學生。「封面新聞」援引一份「安順七十三醫院」的傷者名單報道，傷者年齡介乎13至69歲，兩名女性在深切治療部（ICU），有知情人士稱，目睹一名高考生母親守在ICU神態傷心，「說之前就預感不好」。

越5行車線衝入水庫 當局查禍因

公開資料顯示，涉事巴士為2019年新購入車輛，路線經過多間中學，其中有兩處今年高考考點。有網民懷疑，車輛墜水庫前行迹異常，不似失控事件，而似司機為「報復社會」。貴州省公安廳成立專案組調查事故原因，國家應急管理部、公安部等均派出工作組到現場指導調查。交通運輸部晚間發聲明，要求各地汲取事件教訓，其中提到要強化城市公共交通安全管理，「督促公交企業密切關注駕駛員身體、心理健康狀况」。

另據《新京報》和央視新聞等報道，受持續暴雨影響，安徽歙縣境出現內澇，部分師生出行困難，當地消防等部門嘗試用衝鋒舟、橡皮艇等護送考生去考場，但截至上午10時，該縣2000多名考生中只有500多人抵達考場，已過原定9時的語文科開考時間。該縣學校其後通知語文考試取消。

官方稱澇災空前 今日科目未擬改期

歙縣政府表示，該縣昨日凌晨「遭遇前所未有的極端強降水天氣和50年一遇的洪澇災害，縣城多處洪水上路、嚴重積水、交通受阻」，有兩個高考考點無法如期開考，後決定語文、數學兩科考試延至周四舉行，而今日綜合、外語科目考試正常舉行。當地警方已公布汛期應急保障交通線路，在城區設立4個大巴應急接駁點。

內地高考一般準備正式和備用兩套試卷，延期應會採用備用卷。中國教育科學研究院研究員儲朝暉對《南方都市報》表示，備用卷與正式卷難度相當，無太大出入。

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