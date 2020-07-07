法促電訊業避用華為設備

稱為保獨立性 非要反華

路透社報道，法國國家網絡安全局負責人普帕爾（Guillaume Poupard）接受法國《回聲報》（Les Echos）採訪表示，此舉是為保護法國獨立性，並非對中國有敵意。「這不是要抨擊華為或反華種族主義。我們所要表達的是，歐洲供應商與非歐洲供應商的風險是不同的。」

報道指，該決定將影響法國4大電訊商中的兩家布伊格電訊（Bouygues Telecom）和SFR，這兩家目前的移動網路設備中約有半數是華為產品。普帕爾表示，對於已使用華為的業者，該局提供的授權期限為3到8年不等。從下周起，尚未獲得明確授權在5G網絡中採用華為設備的營運商，在法定期限後仍未收到回覆的，可視為其申請遭拒。

今年3月，有消息人士透露，法國不會禁用華為，但會設法將其排除在核心移動網絡之外。

英官員：

正評估准華為參與5G建設決定

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日（5日）稱，華為需要滿足明確的條件，英國才能繼續允許其參與5G網絡建設。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）昨亦對英國天空新聞（Sky News）表示，允許華為有限參與5G網絡建設的決定並非「牢不可破」，美國對華為實施制裁後，英國正在評估這個決定。