英媒：雲南早現類新冠病毒 8年前曾致3死

6人赴廢棄礦坑清蝙蝠糞 全患肺炎

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道揭露，2012年，6名成年男性工人奉命前往雲南墨江地區一個有蝙蝠出沒的廢棄礦坑清理蝙蝠糞便，之後全員罹患嚴重肺炎，3人不幸喪命。他們都出現與此次新冠肺炎相似的症狀，如高燒、身體疼痛、咳嗽，其中5人呼吸困難。武漢病毒研究所的科學家隨後前往該礦坑做研究，並將一些蝙蝠糞便樣本帶回武漢。

相似度達96%

指病毒被帶返武漢實驗室

該所研究員石正麗今年2月發布一篇論文，稱此次新冠病毒與其在2013年於雲南菊頭蝠身上發現的一個病毒樣本相似度為96.2%，後者命名為「RaTG13」，但石正麗同月否認新冠病毒出自其實驗室。

今年5月，武漢病毒研究所所長王延軼再次回應有關「新冠病毒從病毒所泄漏」傳言時稱，病毒所未曾分離或獲得過RaTG13活病毒，因此不可能造成泄漏。她又表示，雖然與新冠病毒相似度達96.2%，但RaTG13在自然界需要大約50年時間才可能演化成新冠病毒。

《星期日泰晤士報》稱，「幾乎肯定」RaTG13冠狀病毒就是在上述廢棄礦坑發現的病毒；但中方未對該病毒曾造成人員死亡做過任何報道，或向科學界同行及時分享有關該病毒信息。

牛津學者：

病毒早潛伏亞洲外 遇合適條件激活

牛津大學實證醫學中心（CEBM）專家傑斐遜（Tom Jefferson）則在接受英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）採訪時稱，他認為有愈來愈多的證據表明新冠病毒並非源自中國，而是早已潛伏在亞洲以外的地方，直至遇到「合適的環境條件」被激活。

傑斐遜表示，多國科研人員不斷有關於病毒的新發現，西班牙、巴西和意大利的研究人員在分別於去年3月、11月及12月採集的當地下水道廢水樣本，檢測出新冠病毒的蹤迹。傑斐遜呼籲，研究人員應調查病毒在如食物生產或加工場所等地方爆發的原因。