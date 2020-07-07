游錫堃倡中醫改稱台醫 業界反對

組織：中醫是法定名稱且有歷史價值

游錫堃前天出席第12屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式，他致辭提到，漢醫已有幾千年歷年，正式命名為中醫約百年左右；漢醫傳到朝鮮半島叫韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫。他說，年紀比較大的人，過去都稱漢醫、漢藥，這個事情大家可以思考，「如果叫台醫、台藥應該也不錯」，如果大家覺得台醫、台藥不夠好，可以叫漢醫、漢藥，也無所謂。

柯富揚發聲明指出，諸多媒體援引游錫堃在國醫節慶祝大會的致辭「中醫或可改名台（漢） 醫、中藥或可改名台（漢）藥」等內容，誤解中醫師全聯會立場。至於其他非關台灣民眾的醫療照顧等議題，聲明指出，均非中醫師全聯會的使命或任務，將秉持一貫中立態度，不介入討論。

游錫堃昨透過facebook發文，再次表達個人看法，表示在台灣無論發展為「台醫」，或追本溯源以「漢醫」為名都很好。

台灣中國醫藥研究所前所長吳天賞表示，這純粹是意識形態之爭。他並表示，中醫等傳統醫學就是一部歷史，難以切割。現在兩岸學術交流已經嚴重萎縮，如果真的改名，兩岸中醫學術交流恐會停擺。