湖北汛情告急 逾千水庫超警戒線

中新社報道，武漢市前日到昨日凌晨的24個小時內，最大降雨量超過250毫米，導致全市多處積水。長江漢口站水位26.79米，超設防水位1.79米；根據氣象水文部門預測，武漢市後續仍有強降雨發生，長江、漢江及中小河流水位將持續上漲。市內107國道多個路段、五里界錦綉大道路口、星光大道工業一路邢遠長街等路段積水嚴重，交通癱瘓。武昌江邊黃花嘰親水涼亭遭長江洪水漫上親水平台。

6輪強降雨 逾500萬人受災

自6月8日進入梅雨季以來，湖北省已遭遇6輪強降雨襲擊，從6月8日至7月3日，全省累計平均面雨量363.9毫米，比歷年平均梅雨總量（250毫米）偏多45%。襄陽、荊門、宜昌等地部分地區日降雨量超過有記錄歷史。洪澇等災害導致全省535.45萬人次受災，死亡7人失蹤1人，緊急轉移安置3.47萬人次。農作物受災面積達514.86千公頃，因災倒塌房屋1936間。

目前，受強降雨影響，江河、湖及水庫水位持續上漲，五大湖泊和1081座水庫水位超過警戒線。據氣象預測，梅雨期可能會延遲到7月中旬，10日至12日、14至15日還有兩次強降雨。

另外，受湘江、資水、沅水和澧水及長江來水影響，6日上午8時，湖南洞庭湖區共有18個水文站的水位超過警戒線，部分幹支流仍維持上漲。湖南省水文水資源勘測中心繼續發布洪水黃色預警，預計未來3天內，洞庭湖將繼續維持在警戒水位以上。