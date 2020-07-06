王辰院士：疫情不會突然消失

北京周內確診連續個位數

中新網報道，北京市已經連續7天的每日新增確診病例數保持在個位數的低位，而治癒出院病例數持續增加。徐和建表示，首都疫情傳播風險仍然客觀存在，可控範圍內的病例還會有確診，千萬不可掉以輕心。國家衛健委披露，7月4日，內地新增確診病例8宗，其中境外輸入6宗。目前，內地現有的確診病例515宗，無症狀99宗，疑似7宗。

稱新型冠狀為SARS 2

澎湃新聞網報道，在新冠病毒疫情爆發的關鍵時刻，提出建立方艙醫院等關鍵建議的王辰院士，6月30日在北京協和醫學院2020屆畢業典禮的講話中稱，人類今天所面對的2019新冠狀病毒，病毒學界稱之為SARS冠狀病毒2（SARS CoV-2），有病毒學家稱之為「完美級」病毒。

王辰表示，新冠肺炎疫情改變着世界形勢和國際格局，也會對人類未來的思維方法、行為模式產生深刻影響。他稱，疫情成為過去半年，當前，很可能也是未來一個時期，擾動世界最突出的因素。