贛皖鄂3省16河流超警戒 續降雨三峽排洪 長江流域多地水災

6月暴雨預警較同期增四成

據中國氣象局統計，6月全國氣象部門累計暴雨、雷電的預警信息發布數量比過去3年同期平均值增加約43%。中央氣象台預計本月4日至8日，長江幹流附近有持續暴雨，9日流域迎來新一輪降雨。昨日下午至今日下午，長江下游地區及西南，山東半島北部、東北地區有暴雨。其中，安徽南部、湖北東部和南部、湖南西北部、浙江西北部有暴雨100至230毫米。

綜合內地媒體報道，受近期暴雨影響，「長江2020年第1號洪水」2日進入三峽水庫，當天下午2時出現每秒5.3萬立方米洪峰流量。本來只開兩個孔的三峽大壩，近日已開啟第三個孔泄洪，以紓緩壩體壓力，估計出庫流量達到每秒3.5萬立方米。

湖北多地紅色預警

鑑於長江洪水防禦的嚴峻形勢，長江水利委員會下發調度令，自5日清晨6時起將三峽水庫排洪流量減少至每秒3萬立方米，及時疏散滯留在三峽—葛洲壩區間部分船舶，約10小時後，三峽水庫出庫流量恢復至每秒3.5萬立方米。

據中國天氣網消息，湖北的武漢、黃岡、荊州、恩施、潛江等地昨晨發布暴雨紅色預警，另有多地發布暴雨橙色預警。蔡甸兩小時內已出現100毫米降雨，水浸嚴重。武漢市中心城區和遠城區出現不同程度積水。重慶主城區則在4日遭暴雨襲擊，位於該市幸福廣場的地鐵站出口附近路面被積水淹沒，部分地區行人要涉水出行，該市李市鎮一條小河水位猛漲，河壩街道被淹，當地需緊急轉移2000多人。

受降雨及上游來水影響，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位持續上漲，5日上午，鄱陽湖水位達到19.18米，是今年水位首次超過警戒線。江西、安徽、湖北等地16條河流一度發生超警洪水。據水利部消息，昨日仍有10條河流、湖泊出現超警洪水。江西上饒婺源縣旅遊部門3日發布通告，縣內所有景區景點暫停營業。

池州引發山洪 村民被困

安徽部分鄉鎮河水暴漲山洪暴發，池州東至縣官港鎮4日石城河水位暴漲，引發山洪，部分民房進水農田被淹，有村民被困。