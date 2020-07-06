台軍操演釀意外2死 教官疑自責輕生

中央社報道，台灣海軍陸戰隊99旅步二營日前進行「聯合登陸作戰操演訓練」，疑因海洋氣象驟變，導致一艘小艇在高雄左營桃子園外海翻覆，7名官兵落海，其中3人無大礙，4人被救起後送至台軍高雄總醫院左營分院。除一名女士官輕傷外，另3人嚴重嗆溺，生命垂危，多日來靠ECMO（人工肺）維持。昨凌晨，上兵蔡博宇在家屬的同意下放棄急救，拔管死亡。另一名上士陳志榮的家屬也於晚間6時許同意放棄急救，宣告死亡。另一名中士仍在搶救。

蔡博宇宣告不治後，上述演訓教官之一、海軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬戰技訓測中心的楊姓少校，上午被同袍發現在部隊寢室上吊，送醫不治。據稱現場未發現遺書，遺體經檢警相驗排除他殺。

家屬認為有異 檢警擇期複驗

台海軍司令部昨下午發布新聞稿表示，經海軍專案小組初步調查，楊少校為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高。少校也曾向同袍吐露，對落海意外導致死傷感到沮喪、難過，綜合研判，少校與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責而輕生。而楊的家屬認為有異，不覺得楊會有輕生念頭，檢警將再擇期複驗解剖。

台軍今年的「漢光演習」將在13日舉行。據《上報》統計，從1984年首度舉行的漢光1號演習，到今年36號演習，總計已發生12宗事故，包括坦克傾覆墜溪、傘兵因主副傘未能打開而墜落重傷、戰機墜毁等，共已造成12死23傷1失蹤。