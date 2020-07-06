縮減加分項目 打擊「高考移民」

央視報道，大部分地區進一步減少高考加分項目。其中，甘肅省取消了9個加分項目，包括5項全國性加分項和4項甘肅省地方性加分項；湖南對少數民族加分、部分全國性和地方性加分項目等作出調整。此外，一些地區降低了華僑及其子女、歸僑及其子女和台灣考生的加分數，上海從今年開始，由此前的加10分調整為加5分，天津、甘肅、湖南等地將從2023年開始，由此前的加10分調整為加5分。遼寧將從此前的加5分調整為加4分，海南由加6分調整為加3分。

援鄂醫護子女中考加分

近年來，部分考生通過轉學或遷移戶口等辦法，到錄取分數線較低、錄取率較高的省份參加高考，這被稱為「高考移民」。今年教育部再發通知，明確要求嚴厲打擊「高考移民」。 包括山東、廣東、福建、西藏等省區，均針對防範「高考移民」作出規定。此前，對於馳援湖北的醫護，多地對其子女參加中考均作出加分鼓勵。不過，高考並沒有這一獎勵，但如青海、海南等地，對援鄂醫護子女，如高考被錄取，可依據考生意願優先調劑專業。

（抗疫新階段）