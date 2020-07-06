高考明舉行 防疫是重中之重 各地頒特別指引 教育部：疫情以來規模最大活動

明報記者

綜合內媒報道，今屆高考全國將設考點（考試的地點）7000多個、考場（考試的場所）40萬個，報考人數1071萬，比去年增加40萬。教育部高校學生司司長王輝此前曾形容，這次高考是「疫情發生以來，全國範圍內規模最大的一次有組織的集體活動」。

按照國家衛健委早前發布的高考防疫關鍵措施要求，各地已提前14天測量考生和考務人員日常體溫和監測身體健康狀况，所有人員體溫在37.3℃以下方可進入考場。各地考場設置讓體溫異常考生休息的留觀室、覆檢室，以及備用隔離考場。措施還提到，低風險地區的考生在進入考場前要戴口罩，入場就座後，可自行決定是否繼續佩戴；備用隔離考場和中高風險地區的考生，全程須佩戴口罩。

武漢派專用口罩 入考場後佩戴

在此基礎上，武漢特別為考生統一提供口罩，考生在進入考場後，需將自己的口罩放在寄存處，改使用當地招考辦配發的印有「武漢高考」字樣的專用口罩。此外，考試結束後，考生需在考場內等候指令，錯時離場。

海南每個考點派駐防疫人員

海南各市縣為各考點聯繫定點醫院，並向每個考點派駐1名防疫專業人員擔任疫情防控專職副主考，以及不少於2名醫護人員和1輛救護車。北京豐台區一處考點為減少人員交叉，在考場外區分考生通道和工作人員通道；每個考場內的考生數由原來的30人縮減至20人，盡量拉大人員的間距。

廣東考生必須用「粵康碼」

廣東則要求所有考生必須註冊「粵康碼」，未註冊的不予打印准考證，不得參加考試。廣東教育廳從6月23日起對所有考生實行考前連續14天健康監測，要求考生經省教育考試院微信公眾號每日申報個人健康情况和行動迹，未按要求申報的考生須提供考前7天核酸檢測陰性證明，方可參加考試。此外，考生考試當日要提前一個小時入場。

廣州市鐵一中學高三年級長張華稱，該校在此前的第三次模擬考進行過演練，因為要測體溫、驗指模，還要用到金屬檢測器，按每位考生1分鐘計，差不多要30分鐘（完成入場檢測流程）。

江西共青城、上饒等地開展多次考點應急演練，模擬包括考務人員和考生進入考場流程、突發事件應急處理、考場消毒以及考生退出考場後進入食堂就餐的情景等。在河南許昌，6000多輛的士、巴士和普通市民自駕車加入今年的義務接送考生志願服務活動，今年所有車輛須按要求進行消毒，司機全程佩戴口罩，有些愛心車還為考生準備了可能用得上的物資。

（抗疫新階段）

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