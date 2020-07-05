洪災影響1938萬人次 長江警戒升級

新華社報道，「長江2020年第1號洪水」上周四（2日）在長江上游形成，長江委同日啟動4級應急響應。長江委昨要求，四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、貴州的水利部門進一步做好監測、預報、預警，加強水工程調度、水庫及堤防巡查防守，全力做好防範應對，同時提請基層政府做好防範應對和人員轉移等相關工作。

中央電視台報道，截至上周五（3日），今年以來共有26省區市的1938萬人次遭受洪澇災害，121人死亡或失蹤，1.7萬間房屋倒塌，直接經濟損失416.4億元人民幣，與近5年同期均值相比，這4個數字分別下降46%、51%、80%、46%。

救援員車胎運產婦 水上誕嬰

上周二（6月30日），雲南昭通市鎮雄縣伍德鎮經過一夜暴雨爆發洪水，積水最深達3米，交通、電力、網絡中斷，產婦常國春出現疤痕子宮、胎膜早破等高危現象，急需轉到縣城救治。不過，救護車無法抵達伍德鎮衛生院，只能停在七八百米外的大橋旁。救援人員只能用輪胎轉運常國春，在兩米多深的水上邊游邊推，但20多分鐘才行進500米，最終常國春在輪胎上誕下一名男嬰，母子平安。