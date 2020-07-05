當當網炒變性員工 官判復工可去女廁

請假休養 以曠工為由解僱

中新社下屬App「中新經緯」報道，高2015年4月入職當當網，先後簽下兩份合約，最後到期日為去年4月，月薪為逾5.1萬元人民幣。2018年4月，高在上海市精神衛生中心確診易性症，這是一種罕見的性別身分認同障礙，屬精神類疾病，需進行男轉女變性手術。

當年6月27日，高向主管李××請病假，同日進入第二軍醫大學附屬長征醫院，7月19日出院，醫生建議休息一個月。微信紀錄顯示，高出院前對李稱，暫不能「像正常人一樣走路坐着」，申請在家辦公一段時間，李答「你好好休養，覺得能恢復工作時通知我」。後李又表示「產品工作需要很多當面溝通」，建議高再休一個月，而非在家辦公。

同年9月，當當網以曠工為由解僱高。兩個月後，高申請仲裁勝訴，北京東城區法院一審也裁定，當當網屬於違法解除勞動合同，需自解約日起繼續履約，並支付薪酬。

當當網：員工不接受 身體難履職

當當網其後上訴，指出即便解約違法，雙方也無法繼續履約，因為高的職位是產品部最高及唯一負責人，目前已被人替代，高離開崗位已14個月，其本人及身體原因無法繼續履行；在勞動仲裁和一審均勝訴的情况下，高既未上班，也未提出公司給其提供勞動條件的要求，消極等待仲裁和訴訟，使周期無限延長；雙方合約2019年4月屆滿，客觀上雙方不具備繼續履約基礎；高患易性症，當當網其他員工也表示無法與其一起工作。高則指控對方因性別歧視解約。北京第二中級法院二審駁回當當網上訴。

官：保護變性人權利 籲同事包容

法庭指出，尊重和保護變性人的人格、尊嚴及正當權利，是基於珍視公民尊嚴和權利，而非倡導和推廣變性。法庭又稱，當當網去年7月22日向高發送的函件提及「精神病人發作，其他員工的恐懼、不安和倫理尷尬，如廁問題」等內容，導致高據此主張受到就業歧視，法院呼籲並相信當當網及其員工能夠發揚「開放、平等、協作、快速、分享」的互聯網精神，以更加開放、寬容的心態面對高，在高能勝任新崗位的前提下構建和發展和諧穩定的勞動關係。