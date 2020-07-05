駐京周記：中小學線上考試 家長質疑公平

老師只要求學生守誠信

記者小學畢業的女兒昨日拿5個由牛皮紙封好的試卷回家，外面印着不同年級考試的時間。女兒說，因為疫情原因，今年小學畢業考試將在線上進行。晚間，女兒的班主任又在線上召開了一次家長會，會後幾個家長與班主任交流，有人稱因工作忙無暇監考，要求老師線上代勞；也有家長提出現在網絡信息發達，任何一個題目在網上一搜即可找到答案，質疑老師的公正。

年輕的班主任顯然也是第一次遇到這種情况，思索了一會，要求家長能夠盡最大能力督促參加考試的孩子能夠自覺誠信。監考的方式則需用攝像頭對準考試的學生。

即便如此，對於考試的公正，女兒亦一直擔憂。她問如果其他同學偷偷作弊，導致自己名次下降，之前與她商定的考後獎勵是否算數。筆者問作弊能得高分，是否代表真實能力？女兒想了想搖搖頭，但心中仍然充滿不安。筆者於是決定更改獎勵方法，將名次排列改成總分積分，女兒聽後終於放下心結。

憂同學作弊致名次跌

由於疫情的影響，今年北京及周邊河北等地，考試改動頗大，低年級學生能不考就不考，高年級必考的，則改成線上進行。而中考與高考各考點也做足準備，除降低考生密度外，考點亦準備有充足的消毒用品，並要求考生戴口罩和測體溫。有家長在群中交流稱「搞得這麼亂都是疫情鬧的，原本年中旅遊的計劃估計也難以成行」。

其實對女兒的獎勵，筆者心中也有些沒底，因為之前女兒願望是去泳池玩水，但疫情下泳池是否安全，要視情况而定。其實不止是泳池，一些封閉式場館，如博物館、電影院等也都受到影響。看來疫情已經在影響和改變人們的生活，只是疫情過後，已經「適應」了疫情影響的社會，還能回到原來嗎？

明報記者 鄭海龍