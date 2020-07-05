孔子學院總部疑改名 官方未提

傳更名「教育部中外語言交流合作中心」

網上截圖沒見發出的時間，但在「中華人民共和國教育部」右下方卻顯示「教人函(2020)1號」，文件稱，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步做好中外語言文流合作工作，根據中央編辦批覆，經教育部黨組研究決定，將孔子學院總部更名為教育部中外語言交流合作中心，不再對外使用「國家漢辦（英文HANBAN）」名稱。

觀察者網稱，雖然官方報道仍未出爐，但孔子學院總部/國家漢辦官網6月25日〈2020年線上全美中文大會順利開幕〉一文中可見，國家漢辦黨委書記、副主任馬箭飛，已首次以「中國教育部中外語言交流合作中心主任」的新身分亮相。

昨日在孔子學院總部/國家漢辦官網領導簡介中，馬箭飛仍是國家漢辦黨委書記及副主任、孔子學院總部副總幹事。搜狐有逾千萬流量的「語情局」欄目，早前僅稱中國教育部中外語言交流合作中心成立，並未提及孔子學院總部/國家漢辦易名。

近年來，西方多國指摘孔子學院灌輸有利中國的意識形態，為中國政府提供政治宣傳平台，美國、澳洲、歐洲不斷傳出有孔子學院被關閉的消息。