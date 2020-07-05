中美同時南海軍演 美稱非針對 美出兩航母4艦 京專家：打壓中國

美近年最大軍演 高強度艦機起降

中國海南海事局6月27日宣布，自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。美軍也在美國國慶日（4日）派出2艘航空母艦列根號（USS Ronald Reagan）、尼米茲號（USS Nimitz）和4艘隨行軍艦從菲律賓海出發，進入南海，進行包括高強度艦載機起降的演練。美國有線新聞網CNN引述美軍第七艦隊發言人凱利（Joe Keiley）表示，這次軍演早在美方先前的規劃中，並非對任何政治或國際事件的反應，是美國海軍在印太平洋地區促進安全、穩定和繁榮的眾多方式之一。

這是美國海軍近年來最大軍演，亦是2014年以來首度在南海出動雙航母演練。《華爾街日報》引述列根號航母戰鬥群指揮官、海軍少將維科夫（George M. Wikoff）指出，「演習是為向伙伴與盟國傳達明確信號，即我們堅守對區域安全與穩定的承諾」。維科夫還透露，演習將包括全天候飛行訓練，以測試艦載機的打擊能力。「我們會全天候起降，24小時內飛幾百架次」。他沒有透露確切位置，又稱演習並非針對中方軍演，但中國不斷提高軍事強勢作風，美軍有必要維護南海安定。維科夫表示，不擔憂雙方同時進行軍演，強調「希望所有國家在海上採取行動、進行互動時都秉持軍事專業」。

宋忠平：美針對中國 為台獨撐腰

內地軍事專家宋忠平對本報表示，美軍在南海軍演本身就是一種挑釁，「到中國家門口進行軍事演習，針對性極強」。他分析，美軍把兩個航母戰鬥群都調集在南海，就是要顯示其戰鬥力的強大，對解放軍進行戰略威懾，遏制中國在南海和西太平洋的軍事存在。「美國以政治、經濟、文化、軍事各個手段對中國進行打壓，強化在亞太地區的軍事存在和軍事活動，也是其外向的重要表現之一」。

日本共同社5月曾引述消息指，解放軍計劃8月在南海舉行以奪取台灣控制的東沙群島為假想目標的登陸演習。有分析指，此次可能是一次熱身訓練。宋忠平認為，中國在南海進行大規模軍演既是着眼於南海安全，也針對台獨勢力的挑釁做好軍事鬥爭準備。美國此次軍演實際上是在給台獨撐腰，也把中國視為在海洋問題上的最大對手。

明報記者

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