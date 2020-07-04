防冒名頂替 山東稱入學需覆查 造假鏈涉多個部門 媒體促嚴懲

多宗2006年前 當局稱歷史原因遭違法利用

山東省近日查出242人冒名頂替入學取得學歷，涉及14間高校，包括中國海洋大學、濟南大學等當地著名學府，省教育廳副廳長關延平昨日表示，事件多發生在2006年以前，「由於當時信息化手段不足、信息公開渠道不暢、身分鑑別技術限制等歷史原因，相關人員採取違法違規手段獲取入學資格」。

關延平強調，為保障招生公平，將認真展開新生入學覆查，對弄虛作假、考試舞弊、騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，堅決取消其入學資格並嚴肅處理，已報到入學亦會取消學籍。同時配合公安、紀檢監察等部門一查到底，依法依紀追究有關人員的責任。

針對冒名頂替，《環球時報》總編輯胡錫進早前在微信中稱，絕大部分被頂替者都知情，例如有考生被錄取後嫌學校不理想，想復讀再考；也有考生可能因參軍、得到一份好工作或經濟困難而棄學。最終這些名額就被冒名頂替者截留，雙方達成交易，並在對方配合下完成後續身分篡改的全過程。胡錫進稱，還有一種情况「大家最痛恨」，即冒名頂替者的家長利用錢權在被頂替者完全不知情的情况下竊取對方的成績。根據山東省紀委監委上月29日發布陳春秀被冒名頂替案的調查結果，即屬這種情况。

通過關係截錄取書 替換檔案偽造戶籍

在2004年高考中，冠縣女子陳艷萍成績僅303分，未達錄取分數線。其父、冠縣冠洲福星商貿法人陳巨鵬和任鄉長的舅舅張峰，就請託他人選定高考成績546分的陳春秀為頂替對象。當得知山東理大已向陳春秀發出錄取通知書後，陳巨鵬甚至通過關係從縣郵局截取了陳春秀的錄取通知書。不僅如此，陳巨鵬和張峰還找人偽造姓名為陳春秀、照片及相關信息為陳艷萍的畢業生登記表，並替換了陳春秀的考生檔案，再找到當地警方以戶口補錄為名，偽造名為陳春秀的新戶籍。

《北京青年報》認為，冒名頂替涉及一系列高難度輾轉騰挪和詭異操作，必然涉及相關職能部門工作人員的默認乃至直接幫助，「必須嚴懲這一黑色鏈條上的每一個作惡者，讓其為惡行付出代價，讓被冒名者得以慰藉」。

人大常委倡刑法加辣 增「冒用身分罪」

對於頻被揭發的冒名頂替入學案，全國人大常委會上周審議刑法修正案（十一）草案時，有常委也稱，涉及到教育主管部門、學校經辦人員或戶籍管理人員參與造假鏈條的，會有偽造公文罪或別的罪行懲處，惟頂替者本人不構成犯罪，因此有必要綜合設立「妨礙高等教育考試錄取公正罪」或單項設立「冒名頂替入學罪」，也有常委建議增加「盜用、冒用他人身分罪」。

綜合報道